العراق وخطورة أزمة إيران مع العرب

2019/07/22 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو واضحا أن حجم وخطورة الأحداث المتصاعدة التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، في ظل تطور الأزمة الأمريكية ـ الإيرانية من جهة، واتساع

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