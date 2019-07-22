2019/07/22 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن اسماء المدارس التي حصلت على المراكز العشرة الاوائل في العراق للدراسة المتوسطة للعام الدراسي 2018/2019.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة المدارس التي حصلت على المراكز العشرة الاوائل في العراق للدراسة المتوسطة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة المدارس التي حصلت على المراكز العشرة الاوائل في العراق للدراسة المتوسطة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة المدارس التي حصلت على المراكز العشرة الاوائل في العراق للدراسة المتوسطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).