2019/07/22 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، استحصال الموافقة على فتح سفارة عراقية في نيوزيلندا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموافقة على فتح سفارة عراقية في نيوزيلندا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموافقة على فتح سفارة عراقية في نيوزيلندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).