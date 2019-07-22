2019/07/22 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد أثناء توليهم مهام تنفيذية، فيما شدد على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى وتلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس مجلس القضاء الأعلى يطالب برفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد والتعجيل بالتحقيق الإداري وكالة خطوة برس.

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