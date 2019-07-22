مجلس ديالى يعلن احياء 30 مشروعا خدميا توقف العمل بها بسبب لعنة حزيران

2019/07/22 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلن رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، الاثنين، احياء 30 مشروع خدمي توقف العمل بها بعد احداث حزيران 2014.وقال الدايني في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “30 مشروع خدمي بعضها ستراتيجي اعيد احياءها من جديدة بعد توقف استمر 5 سنوات متتالية عقب تداعيات احداث حزيران 2014”.واضاف الدايني،ان “المشاريع في القطاعات الاساسية ومنها […]

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