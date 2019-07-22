روبوت لكشف العبوات الناسفة من صناعة شاب فالوجي

2019/07/22 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن شاب فالوجي من صنع روبوت لكشف الأعضاء الناسفة والمخلفات الحربية التي تركها تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار .ويأمل هذا الشاب أن يدخل هذا الروبوت إلى الخدمة خلال الأيام المقبلة.لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

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