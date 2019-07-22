2019/07/22 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يصل اليوم في زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران.وأوضحت المصادر أن “عبد المهدي سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين التوتر بين إيران وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انباء عن زيارة لعبد المهدي الى ايران اليوم الاثنين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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