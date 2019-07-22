القانونية النيابية: انجزنا قانون الخدمة المدنية وسيصوت عليه في الفصل التشريعي المقبل

2019/07/22 | 12:02

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بغداد :سومر نيوز

اكدت اللجنة القانونية النيابية, الاثنين, عن انجاز قانون الخدمة المدنية مع الاخذ بجميع مقترحات الكتل...

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