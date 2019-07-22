بينها التزوير والاحتيال.. 17 شبهة فساد تحوم حول عمل البنك المركزي

2019/07/22 | 12:02

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بغداد:سومر نيوز

كشف مركز العراق للتنمية القانونيّة ICLD، اليوم الاثنين، عن 17 شبهة فساد شابت عمل البنك المركزيّ العراقي...

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