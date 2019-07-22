2019/07/22 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين: يس عراق تظاهر العشرات في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين ،اليوم الاثنين، دعما للنائب احمد الجبوري “ابو مازن”، بعد وضعه على قائمة العقوبات الامريكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالصور”.. تظاهرات في تكريت دعماً لـ”ابو مازن”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالصور”.. تظاهرات في تكريت دعماً لـ”ابو مازن”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).