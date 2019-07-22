علي البديري : قانون مجالس المحافظات سيمضي قبل بدء العطلة التشريعية

2019/07/22 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس النواب عن كتلة الحكمة علي البديري :” ان تمرير التعديل الأول لقانون مجالس المحافظات سيتم خلال جلسة اليوم او الجلسات المقبلة ، قبل بدء العطلة التشريعية” .وقال في تصريح لـه:” ان هناك اغلبية في تمرير هذا القانون في ظل الرغبة الواضحة بالانتهاء من هذا الملف قبل عطلة المجلس التشريعية المقررة في […]

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