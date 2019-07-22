2019/07/22 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت خبيرة أخصائية في التغذية أن وقف استهلاك السكر (المسبب لإدمان يشبه إدمان المخدرات) يمكن أن يعزز صحتك وأداءك في صالة الألعاب الرياضية والعمل.وتحدثت الدكتورة سامانثا كوغان، رئيسة أكاديمية نيفادا لعلم التغذية والباحثة في جامعة نيفادا، عن آثار الحد من تناول السكر على جسم الإنسان، حيث قالت إنه يمكن توقع تعزيز وظائف الدماغ أثناء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف يؤثر وقف تناولك السكر على جسمك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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