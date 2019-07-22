2019/07/22 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مركز العراق للتنمية القانونيّة ICLD، الاثنين، عن 17 شبهة فساد شابت عمل البنك المركزيّ العراقيّ على مدى السنوات الماضية.وذكرَ المركزُ في تقريره الذي رفعهُ للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد وتلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “التحقيقات السابقة لم تتم بصورةٍ مُتكاملة مما تسبّب بإبقاء هذا الباب من الفساد مفتوحاً بشكلٍ أثّر سلباً على الاقتصاد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز قانوني يؤشر 17 شبهة فساد في عمل البنك المركزيّ العراقي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز قانوني يؤشر 17 شبهة فساد في عمل البنك المركزيّ العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).