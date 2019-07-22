2019/07/22 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصص مجلس الوزراء حيزاً واسعاً من جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس لمتابعة الواقعين الخدمي والتنموي في محافظة حلب وإنجاز المشاريع المقررة وتذليل العقبات أمام خطة الدولة للنهوض بمختلف قطاعات المحافظة.واستمع المجلس من المهندس حسين عرنوس وزير الموارد المائية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية في حلب إلى عرض …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يناقش الواقعين الخدمي والتنموي في حلب وتذليل العقبات للنهوض بمختلف القطاعات النعيم نيوز.

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