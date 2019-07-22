علماء الأرجنتين ينوون زراعة خضروات ورقية في أنتاركتيكا

2019/07/22 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة الأرجنتين أن علماء المعهد الوطني للتقنية الزراعية وجامعة باتاغونيا الوطنية سيقومون بتركيب وحدة لزراعة خضروات ورقية وأعشاب في وسط صناعي من دون تربة في محطة مارامبيو.وسوف يستخدم الباحثون في تنفيذ خطتهم حاوية بحرية طولها 6 أمتار تقسم إلى نصفين في كل منهما ثلاثة مستويات مزودة بنظم المراقبة وتسجيل المعلومات.يقول خورخي بيرغي،

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