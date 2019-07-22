هندسة الحشد تفتتح معبرا للقوات المتقدمة صوب المناطق المحاذية للطارمية

2019/07/22 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..فتتحت هندسة اللواء ١٤ بالحشد الشعبي، الاثنين، معبرا للقوات المتقدمة صوب المناطق المحاذية لقضاء الطارمية شمالي بغداد.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الهندسة العسكرية التابعة للواء 14 بالحشد الشعبي افتتحت معبرا للقوات المتقدمة صوب المناطق المحاذية لقضاء الطارمية شمالي بغداد ضمن عمليات ارادة النصر الثانية”.وباشرت قوات الحشد الشعبي […]

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