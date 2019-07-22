مـحافظ بغـداد يفتتـح مـركزاً صحياً يخدم 4000 عائلة في حــي تـونس

2019/07/22 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح محافظ بغداد فـلاح الجزائري مركزاً صحياً في حي تونس بعد اعادة تأهيله والذي يخدم قرابة 4000 الاف عائلة.وقال الجزائري خلال افتتاحه المركز الصحي بحضور رئيس مجلس المحافظة رياض العضاض ومدير دائرة صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي ان “المركز الصحي تم اعادة تأهيله وبناءه بعد توقف العمل لعدة سنوات بسبب الاضرار التي طالتـه […]

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