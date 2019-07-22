صحيفة اسبانية تكشف تفاصيل عرض ريال مدريد لضم نيمار

2019/07/22 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، تفاصيل عرض ريال مدريد لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوفه هذا الصيف.وذكرت الصحيفة أن “ريال مدريد سيعرض على باريس سان جيرمان 90 مليون يورو بالإضافة إلى بيل، للتعاقد مع نيمار”.وبينت أن “اللاعب البرازيلي يريد الرحيل بالفعل عن سان جيرمان، لكن وفقًا للصحف الإسبانية، هو يرغب في […]

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