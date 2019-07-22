الداخلية تعلن اعتقال 6 متهمين بقضايا سرقة بينهم امرأتان في الموصل

2019/07/22 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للداخلية حصل عليه موقع "الغدير"، ان" مديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض صادرة عن القضاء وتعاون المواطنين تلقي القبض على 6 متهمين بقضايا سرقة مختلفة بينهم إمراتان قامتا بسرقة مصوغات ذهبية من أحدى المواطنات في ايسر مدينة الموصل".واضاف، ان" المتهمين الـ4 منهم قاموا بسرقة محتويات المبنى الجديد لمحافظة نينوى في منطقة الفيصلية".واشار الى ان" عملية القبض تمت في مناطق مختلفة في الجانب الايسر لمدينة الموصل".انتهى..م.م

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