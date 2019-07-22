ايران تكشف عن استراتيجية جديدة لزيادة الصادرات الكهرباء للعراق

2019/07/22 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال، علي أسدي، في مقابلة مع وكالة انباء"فارس"، أن" شركة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء "توانير" التابعة لوزارة الطاقة الايرانية تبنت استراتيجية جديدة لرفع حجم تصدير الكهرباء للعراق، حيث إن مع رفع طاقة الانتاج وتطوير شبكة خطوط النقل والتوزيع بالمنطقة الغربية، ستتاح امكانية مضاعفة الطاقة التصديرية البالغة 600 ميغاواط".واشار الى ان" ايران تصدر الطاقة بكميات ملحوظة لدول الجوار عبر شبكة المنطقة الغربية، وتعد شركة الكهرباء بهذه المنطقة، ممرا تصديريا للطاقة الى العراق".انتهى..م.م

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