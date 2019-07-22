2019/07/22 | 12:15

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بغداد اليوم - متابعة

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الإثنين، 22 تموز، 2019، الاطاحة بقائد مجموعة داعش المسؤولة عن قصف مدن في ديالى بقذائف الهاون.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة من الإطاحة بأحد الارهابيين في منطقة سيف سعد ناحية قره تبة بمحافظة ديالى وهو من المجاميع الارهابية المتواجدة في بحيرة حمرين".وتابعت، أنه "عمل قائداً لمجموعة الهاونات التي استهدفت نواحي السعدية والطبج من البحيرة المذكورة، بالاضافة الى أنه شارك بزرع العبوات في مناطق عدة من المحافظة، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 ارهاب".

بغداد اليوم- نينوى

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين (22 تموز 2019)، القبض على 6 متهمين، بينهم 4 بتهمة سرقة مبنى محافظة نينوى الجديد.

وقال الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مديرية مكافحة إجرام قياد

بغداد اليوم- ديالى

كشفت قيادة شرطة ديالى، الاثنين 22 تموز 2019، عن توسيع عمليات ما أسمتها بـ"القوة الضاربة".

وقال الناطق باسم شرطة ديالى العميد غالب العطيه، لـ( بغداد اليوم)،انه "وفق تعلميات قائد شرطة ديالى اللواء فيص

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الإثنين، 22 تموز، 2019، بمنع عجلات الدولة والارتال العسكرية من السير عكس الاتجاه.

وقالت مديرية المرور العامة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس ال

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