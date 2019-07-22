عبدالمهدي يزور طهران اليوم

2019/07/22 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/...من المقرر أن يزور رئيس الوزراء ، عادل عبدالمهدي، اليوم الإثنين، العاصمة الإيرانية طهران، للقاء مسؤوليها.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن عبدالمهدي سيصل إلى العاصمة الايرانية طهران اليوم.

وسيلتقي رئيس الوزراء العراقي خلال الزيارة كبار المسؤولين الإيرانيين، لبحث العلاقات بين البلدين، والتوترات بين واشنطن وطهران.

وسبق أن أبدى عبدالمهدي، استعداد بلاده للتوسط بين الولايات المتحدة وإيران للتخفيف من حدة الأزمة وإرسال الوفود إليهما.

وتأتي هذه الزيارة، فيما تشهد منطقة الخليج توتراً متصاعداً من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم عام 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.





وتفاقم التوتر منذ مايو/أيار الماضي سيما مع سلسلة هجمات على ناقلات نفط في المنطقة اتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها.



وفي يونيو/ حزيران، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضربات جوية ضد إيران في اللحظة الأخيرة، بعدما أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية.



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