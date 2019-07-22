افتتاح مـركزاً صحياً يخدم 4000 عائلة في حي تـونس

2019/07/22 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

افتتح في حي تونس ببغداد مركزاً صحياً بعد اعادة تأهيله والذي يخدم قرابة 4000 الاف عائلة.





وقال محافظ بغداد فـلاح الجزائري، خلال افتتاح

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