القضاء الأعلى يُطالب البرلمان برفع الحصانة عن النوّاب المتهمين بالفساد لمحاكمتهم

2019/07/22 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الأثنين، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد أثناء توليهم مهام تنفيذية،

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