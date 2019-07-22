نفقات الشخص تكشف نوع شخصيته

2019/07/22 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتم تحديد نوع شخصية الإنسان بالاختبار النفسي، وخريطة إشارات الدماغ وعن طريق رد الفعل على الأخطاء النحوية.والآن حدد علماء من الولايات المتحدة وبريطانيا نوع شخصية الإنسان بنفقاته.استخدم الباحثون خلال هذه الدراسة أكثر من مليوني سجل للمصروفات تعود لـ 2193 شخصا، وقد ساعدت طريقة التعليم الآلي الباحثين على تحليل هذه النفقات.كما وافق جميع

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