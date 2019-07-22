سرقوا بحرفية محتويات مبنى محافظة نينوى الجديد

2019/07/22 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، الاثنين، بإلقاء القبض على 6 سراق بينهم امرأتان سرقوا محتويات مبنى محافظة نينوى الجديد....

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