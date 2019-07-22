امانة بغداد: رفع 300 كتلة كونكريتية في مناطق متعددة من بغداد

2019/07/22 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، وبجهد مشترك مع قيادة عمليات بغداد عن رفع 300 كتلة كونكريتية عن مواقع عدة من العاصمة.

وقالت الامانة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، إن “العمل استمر ليومي السبت والأحد 20-21 من الشهر الحالي ليشمل عدة مواقع تم رفع الكتل الكونكريتية عنها ابرزها دار القضاء في الدورة والسريع صلاح الدين ومواقع اخرى مختلفة”.

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