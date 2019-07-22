ابو مازن يزكي النجيفي: له تاريخ سياسي واجتماعي يحصنه عن مسايرة المهووسين

2019/07/22 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد رئيس كتلة المحور الوطني النيابية النائب أحمد عبدالله عبد الجبـوري، اليوم الثلاثاء، امتلاكه معلومات دقيقة عن الجهات المتورطة بفبركة السيناريوهات التي تضمنها قرار الخزانة الأمريكية ضده.

وقال الجبوري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “بعض هواة التضليل السياسي يحاولون ابعاد شبهة المشاركة المباشرة في نسج الأوهام لتمرير مزاعم قرار الخزانة الأمريكية” مؤكدا ان “السيد أسامة النجيفي رئيس تحالف القرار العراقي يحتفظ بتاريخ سياسي و اجتماعي ومشهود له بتبني الخيارات الوطنية التي تحصنه عن مسايرة المهووسين بالفشل والعيش في دهاليز الفتنة وانعدام البصيرة”.

وأكد “امتلاكه معلومات دقيقة عن الجهات المتورطة بفبركة السيناريوهات التي تضمنها قرار الخزانة الأمريكية و أن القضاء العراقي سيكون الفيصل بين الحق و الباطل”.

وتابع “مثلما ستشهد أروقة المحاكم الأمريكية مرافعات قضائية لتأكيد سلامة موقفنا في الانتصار الدائم لحقوق الانسان و مواجهة التطرف والغلو بثوابت عراقية يشهد بها كل المنصفين بما فيهم الذين نختلف معهم في وسائل الدفاع عن مصالح البلاد و كرامة العباد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.

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