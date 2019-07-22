القبض على اربعة متهمين بالسرقة في بغداد

2019/07/22 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن القاء القبض على اربعة متهمين بالسرقة في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكر بيان للقيادة تلقت /المعلومة/ نسخة منه، ان “مفارز مكافحة اجرام بغداد، تمكنت من اعتقال اربعة متهمين وفق المادة (444/سرقة) ضمن مناطق المنصور والدورة الطالبية والمدائن”، مبيناً ان ” العملية تمت وفق متابعة ومعلومات استخبارية دقيقة “.[…]

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