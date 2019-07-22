أحمد موسى قريعي - يوميات الثورة السودانية..الحل في البل (٦٠)

2019/07/22 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_موسى_قريعي يوميات الثورة السودانية..الحل في البل (60)يجب ألا نرث تركة المخلوعأحمد موسى قريعيلقد ترك لنا المخلوع تركة كبيرة من الإحباط واليأس والفشل الاقتصادي والسياسي، ومجموعة من الأزمات والنكبات والجراحات الاجتماعية والحياتية، بل تركنا نبحث عن الدولة ذات نفسها، فقد اختفت الدولة السودانية في عهد المخلوع، وحلت مكانها دولا أخرى مثل "دولة الجنجويد"، و"دولة الكيزان"، و"دولة المصالح"، ودولة البطش وا......

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