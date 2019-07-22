القضاء الاعلى يطالب البرلمان برفع الحصانة عن النواب الفاسدين

2019/07/22 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمجلس حصل عليه موقع "الغدير"، ان" رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اجتمع برئيس الادعاء العام القاضي موفق العبيدي ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود ومدير عام دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة كريم الغزي".وأضاف البيان، ان" القاضي فائق زيدان ناقش مع الحضور الجهود المشتركة بين مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة في مجال مكافحة الفساد وتشخيص الجوانب الايجابية والسلبية في هذا الملف والتركيز على اختصاص هيئة النزاهة والقضاء على قضايا الفساد الكبيرة التي تسببت بآثار سلبية واضحة على الاقتصاد الوطني".وبين، ان" زيدان، شدد على تقديم الخدمات للمواطنين واحالة القضايا البسيطة على جهات التحقيق الاخرى لفسح المجال لهيئة النزاهة والقضاء المتخصص بنظر قضايا الفساد والتفرغ للقضايا المهمة فقط".واوضح، ان" زيدان، ناشد كافة الجهات الساندة في ابداء التعاون مع القضاء وهيئة النزاهة لتقديم المتهمين بقضايا الفساد الى المحاكم ومنها مجلس النواب لرفع الحصانة عن النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم من المتهمين بارتكاب جريمة فساد إداري أثناء عملهم في المجال التنفيذي".واكد، ان" الامر كذلك يشمل الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة في سرعة انجاز التحقيق الاداري المطلوب في الحالات التي تستوجب ذلك".وطالب في الوقت نفسه بـ"سرعة الإجابة على أسئلة هيئة النزاهة والقضاء في حال الاستفسار عن الامور المتعلقة بالقضايا المعروضة على المحاكم".انتهى..م.م

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