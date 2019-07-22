الناطق باسم التربية يطمئن طلبة السادس الاعدادي بشأن النتائج

2019/07/22 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال محمد، في تصريح خاص لموقع "الغدير"، انه" نطمئن طلبة المراحل الاعدادية ولجميع فروعة بان لا صحة لإعلان نتائج الامتحانات النهائية خلال هذا الاسبوع"، مبينا، ان" الكثير من المواقع والقنوات عبر التواصل الاجتماعي يقومون بعملية احباط نفسيات طلبتنا الاعزاء لذلك نؤكد ان هذا الشهر لن يكون موعدا لإعلان نتائج الامتحانات النهائية".واكد محمد، انه" من المتوقع ان يكون الاسبوع الاول من الشهر المقبل موعدا لإعلان النتائج وبشكل علني دون الحاجة لمواقع وقنوات مزيفة".ونوه الى ان" المعلومة الاكيدة بشأن النتائج تصدر حصرا من مديرية اعلام الوزارة والذي يمثلها انا وليس هنالك اي قناة اخرى غير اعلام الوزارة هو من يعلن النتائج وموعدها".واشار الى ان" على طلبتنا ان يتوقعوا نتائج الامتحانات خلال الايام الـ10 المقبلة".يذكر ان الكثير من قنوات التواصل الاجتماعي المزيفة تنشر اخبارا كاذبة تهدف الى التلاعب بنفسية الطالب وإدخاله حالة من القلق النفسي.انتهى..م.م

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