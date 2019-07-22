بعثة الحج تعلن وصول اكثر من 27 الف حاج الى الديار المقدسة

2019/07/22 | 12:46

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت بعثة الحج العراقية، الاثنين (22 تموز 2019)،وصول اكثر من 27 الف حاج الى الديار المقدسة.

وقالت البعثة في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، إن "اكثر من نصف اعداد الحجاج، وصلوا للديار المقدسة بعد ان بلغ عددهم 27284 حاجا منهم 14776 في المدينة المنورة و 12508 بمكة المكرمة".

بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة الزراعة العراقية، الاثنين (22 تموز 2019)، صدور قرار بمنع استيراد اللحوم الحمراء.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في الوقت الذي تبذل فيه وزارة الزراعة الجهود الكبيرة لدعم المنتج المحلي وتوفيره في

بغداد اليوم- بغداد

طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد أثناء توليهم مهام تنفيذية، فيما شدد على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.

وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مركز العراق للتنمية القانونيّة ICLD، الأثنين 22 تموز 2019، العثور على (17) شبهة فساد شابت عمل البنك المركزي العراقي على مدى السنوات الماضية.

وذكر المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "التحقيقات السابقة لم تجر بصور

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