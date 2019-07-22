شكوك حول استمرار ميلنر مع ليفربول

2019/07/22 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال لاعب كرة القدم الإنجليزي، جيمس ميلنر، إن مستقبله مع فريق ليفربول الإنجليزي ما يزال غامضا، فيما يترقب إجراء مباحثات مع “الريدز” لأجل النظر في مسألة التعاقد.وأوضح ميلنر، الذي يبلغ 33 عاما، أنه قام مع ممثلين عنه، بالحديث إلى النادي، في نهاية الموسم الأخير، وتم الإعراب للإدارة عن رغبة التمديد في ملعب “أنفيلد”.وبموجب العقد الحالي، لم

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