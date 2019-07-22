2019/07/22 | 12:47

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النفط تعلن ارتفاع الطاقة التكريرية لمصفى بيجي وتوجه رسالة لعبد المهدي

أعلن وزير النفط، ثامر الغضبان، الإثنين، ارتفاع الطاقة التكريرية

لمصفى بيجي، فيما وجه رسالة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وقال وزير النفط في كتاب وجهه لرئيس الوزراء: "بفخر واعتزاز نزف

لسيادتكم انجازا كبيرا ومتميزا حققه المجاهدون في القطاع النفطي من

أبناء العراق الغيارى، في ظروف عمل استثنائية قاسية ووقت قياسي، فضلا

عن التحديات الكبيرة التي أفرزتها الأوضاع العامة بعد تحرير حقولنا

ومنشآتنا النفطية من براثن عصابات داعش الإرهابية، وهو انجاز ما كان

له أن يتحقق لولا الجهود الكبيرة للعاملين المجاهدين في مواجهة الظروف

والتحديات بكل صلابة وشجاعة وعطاء وتضحية وإخلاص وتفانٍ".وأشار الى ان "الملاكات الوطنية في شركة مصافي الشمال وشركة المشاريع

النفطية وشركة خطوط الانابيب والمعدات الهندسية ومصافي الوسط

والجنوب والجهات الساندة، تمكنت من الوصول بمعدلات الانتاج في مصفى

الصمود في بيجي الى 70 الف برميل باليوم بعد انجاز المرحلة الثانية من

عمليات تاهيل مصفى صلاح الدين/1 في وقت قياسي من خلال اعادة تاهيل

وحدة الهدرجة ووحدة تحسين البنزين"، مضيفا: "ونعاهدكم ان العمل سيستمر

بجهود وتفان كبيرين لاكمال المرحلة الثالثة من عمليات تاهيل مصفى

الصمود في بيجي للوصول الى معدلات انتاج من المشتقات النفطية الى 140

الف برميل في وقت قريب جدا".وأكمل، أن "الإنجاز المذكورة آنفا جاء بفضل التوفيق والعناية الإلهية

لجهود الخيرين من ابناء العراق الغيارى، وبفضل متابعتكم وتشجيعكم

لجميع المبادرات والخطوات التي نقوم بها وتقديمكم الدعم المادي

والمعنوي للعاملين في القطاع النفطي الذين يحملون أمانة ومسؤولية

الحفاظ على الثروة النفطية والغازية والعمل على تطويرها وتنميتها من

أجل تعزيز الاقتصاد الوطني".

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