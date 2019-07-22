2019/07/22 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن وجود مساع لادراج منحة الطلبة

في الموازنة بالتنسيق مع لجنة التربية النيابية.وذكرت وزارة التربية في بيان ، إنه "تم تحديد 30 الف دينار للتلميذ

و50 الف دينار للطالب شهريا".واضافت حيث ان "ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﻄﻠﺒﺔ اﻗــﺮ ﻣﻨﺬ اﻟــﺪورة

البرلمانية اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، اذ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ 30 اﻟــﻒ دﻳﻨﺎر ﺷﻬﺮﻳﴼ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻲ

المرحلة اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ و50 اﻟﻔﴼ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺘﻲ المتوسطة والاعدادية".وبينت ان "تــﻠــﻚ المبالغ تأتي ﻟــﻠــﺤــﺪ ﻣـــﻦ ﻇـــﺎﻫـــﺮة

اﻟــﺘــﺴــﺮب واﻋﺎﻧﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ اﺑﻨﺎءﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺎب ﻟﻠﻤﺪارس

ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻮز المادي".واوضحت أنه "تم التنسيق مع لجنة التربية البرلمانية وتم رفع ﻛﺘﺎﺑﺎً

ﻳﺆﻛﺪ ﺿـــﺮورة ﺻــﺮف ﺗﻠﻚ المنح ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ان وزﻳــﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﻛــﺎﻟــﺔ

ﻗﺼﻲ اﻟﺴﻬﻴﻞ ﻳﺴﻌﻰ اﻳﻀﺎ ﻻدراج ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﻄﻠﺒﺔ ﺿﻤﻦ الموازنة

اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم او الموازنة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﺎم

2020".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساع لادراج منحة لطلبة المدارس بالموازنة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مساع لادراج منحة لطلبة المدارس بالموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).