تيار الحكمة يتهم قطر بالتجسس على قادة العراق

2019/07/22 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- اتهم عضو تيار الحكمة جاسم موحان، اليوم الاثنين، دولة قطر بالتجسس على المواطنين والمسؤولين الكبار في الحكومة العراقية عبر الهواتف.وقال موحان وهو عضو في لجنة الخدمات النيابية لـ/SNG/، إن “سيرفرات اتصالات الهاتف النقال بالنسبة للمواطنين والسياسيين العراقيين، موجودة في دولة قطر وهذا بحد ذاته يعتبر خرقا امنيا ولا تستطيع الحكومة العراقية السيطرة عليه”....

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