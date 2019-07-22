2019/07/22 | 12:47

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المنتجات النفطية تجهز الأنبار بالمشتقات استعداداً لموسم الحج وتُزيد حصة زيت الغاز في بغداد

تأریخ التحریر: : 2019/7/22 12:27

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