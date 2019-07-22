الحشد يفتح معبرا للقوات المتقدمة صوب المناطق المحاذية للطارمية شمالي بغداد

2019/07/22 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} افتتحت هندسة اللواء ١٤ بالحشد الشعبي، الاثنين، معبرا للقوات المتقدمة صوب المناطق المحاذية لقضاء الطارمية شمالي بغداد.

وذكر بيان لاعلام الحشد تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "الهندسة العسكرية التابعة للواء 14 بالحشد الشعبي افتتحت معبرا للقوات المتقدمة صوب المناطق المحاذية لقضاء الطارمية شمالي بغداد ضمن عمليات ارادة النصر الثانية.وباشرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، صباح اليوم الاثنين، باليوم الثالث لعمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد، اذ أنجزت في اليوم الثاني من العملية امس الاحد، تفتيش 48 قرية وتأمين عدد من البساتين.انتهى

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