صور ضباط الـ CIA المجندين للجواسيس الايرانيين

2019/07/22 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نشرت وزارة الامن الايرانية اليوم صورا لعدد من ضباط وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية المجندين لشبكة الجواسيس الايرانيين الذين تم تفكيكها.

وكان المدير العام لمكافحة

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