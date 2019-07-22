2019/07/22 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن الحكومات الأوروبية لن تستطيع الصمود 6 أشهر، إذا ما فتحت بلاده أبوابها أمام المهاجرين وسمحت لهم بالعبور نحو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية التركي: لو فتحتا حدودنا أمام المهاجرين لن تصمد حكومات أوروبا 6 أشهر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية التركي: لو فتحتا حدودنا أمام المهاجرين لن تصمد حكومات أوروبا 6 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).