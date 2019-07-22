2019/07/22 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت مؤسسة الشهداء، إن فرقها الخاصة سترفع، غداً الثلاثاء، رفات شهداء مقبرة جماعية إرتكبها النظام البائد في محافظة المثنى.

وذكر بيان للمؤسسة تلقت “كلكامش برس” نسخة منه أن ” المؤسسة ستبدأ غداً عملية رفع رفات الشهداء في مقبرة منطقة الشيخية من قبل كوادر الدائرة الخاصة بالمقابر الجماعية ،بعد إستكمال أعمال التنقيب في موقع المقبرة الواقع ضمن قضاء السلمان بمحافظة المثنى”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسسة الشهداء: رفع رفات مقبرة جماعية غداً في المثنى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسسة الشهداء: رفع رفات مقبرة جماعية غداً في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).