إعلام: عبد المهدي يصل اليوم إلى طهران

2019/07/22 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفادت مصادر مطلعة بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيصل اليوم الاثنين إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت المصادر، بحسب قناة روسيا اليوم، أن “عبد المهدي يصل إلى طهران الاثنين، ليبحث مع المسؤولين الإيرانيين التوتر بين الولايات المتحدة وبريطانية، وإيران”.

وكان عبد المهدي قد أعلن في آيار الماضي عزمه زيارة كلا من واشنطن وطهران لبحث أوضاع المنطقة بعد التوتر بين أميركا وإيران.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على إيران، ويرتبط العراق بعلاقات تجارية كبيرة مع طهران يخشى أن تتسبب في عقوبات أميركية ضده.

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