سعد ناطق يفتح النار على ادارة القوة الجوية

2019/07/22 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هاجم مدافع المنتخب الوطني واندي القوة الجوية، سعد ناطق، الاثنين، فريقه بسبب المعاملة السيئة التي تلقاها من قبل إدارة النادي، فيما اعلن توقيعه على عقد انضمامه الى صفوف نادي الشرطة.وقال ناطق في تصريح لـ/ المعلومة/ إنه “لا استطيع ان ابقى مكتوف الايدي لمدة اطول أمام الهجمة الشرسة والأكاذيب الباطلة التي تطلقها بحقي إدارة […]

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