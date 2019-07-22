2019/07/22 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس افتتح محافظ بغداد، اليوم الاثنين، المهندس فـلاح الجزائري مركزاً صحياً في حي تونس بعد اعادة تأهيله والذي يخدم قرابة 4000 الاف عائلة.وقال محافظ بغداد خلال افتتاحه المركز الصحي بحضور رئيس مجلس المحافظة الدكتور رياض العضاض ومدير دائرة صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي في تصريح تلقت “خطوة برس” نسخة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح مركز صحي في حي تونس ببغداد وكالة خطوة برس.

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