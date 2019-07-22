2019/07/22 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مصادر اعلامية باغتيال القيادي في المقاومة الشعبية مشهور زيدان، من أبناء بلدة حضر جراء استهداف سيارته بشكل مباشر يوم امس على جسر القليعة في سعسع أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي المتداخل مع القنيطرة.المصادر اوضحت أن عملية الاغتيال تمت عند الساعة 11:30 صباحاً، حيث سُمع دوي انفجار عنيف في بلدة سعسع ، وتحديداً على تحويلة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اغتيال أحد قادة المقاومة الشعبية بريف دمشق النعيم نيوز.

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