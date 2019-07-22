قرار متوقع من البرلمان العراقي بحق مزدوجي الجنسية

2019/07/22 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتجه البرلمان العراقي الى إصدار قرار يقضي بتجريد القادة العسكريين والأمنيين من جنسيتهم الأجنبية ومنع سفرهم الى الخارج بغير عمل رسمي، وفقاً للجنة الام...

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