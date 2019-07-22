2019/07/22 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات اللواء 12 في الحشد الشعبي، الاثنين، تفتيش وتطهير قرى وبساتين مهمة في ناحية المشاهدة شمالي بغداد.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان ” قوات اللواء 12 في الحشد الشعبي أكملت تفتيش وتطهير القرية الرابعة والخامسة والسادسة وقرية الحلابسة واكثر من عشرة بساتين في ناحية المشاهدة التابعة لقضاء الطارمية “،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوات اللواء 12 بالحشد تعلن تطهير قرى وبساتين مهمة في ناحية المشاهدة شمالي بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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