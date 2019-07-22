القبض على الممول الرئيس لقيادات داعش المختبئة في جبال قره دوغ بمخمور في الموصل

2019/07/22 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوة امنية القبض على الممول الرئيسي لقيادات داعش المختبئة في جبال قره دوغ في مخمور .وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية ان: قوة استخبارية مشتركة تمكنت من القبض على احد الإرهابيين المهمين أثناء محاولته دخول نينوى.واضاف : يرتبط هذا الإرهابي مع قيادات داعش المتواجدة في جبال قرة دوغ بقضاء مخمور في الموصل ويقوم […]

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