اللواء 14 بالحشد:فتشنا قريتين وتسعة بساتين حتى ظهر اليوم الثالث لعمليات إرادة النصر الثانية

2019/07/22 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد اللواء 14 بالحشد الشعبي، الاثنين، ان قواته فتشت قريتين وتسعة بساتين وفجرت وفككت سبع عبوات ناسفة حتى ظهر اليوم الثالث لعمليات ارادة النصر الثانية شمالي بغداد.وقال اللواء في بيان وتلقته وكالة صدى , ان قواته “التي تشارك بتنفيذ اليوم الثالث لعمليات ارادة النصر الثانية حققت حتى ظهر اليوم تفتيش قريتين وتسعة بساتين”.واضاف

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